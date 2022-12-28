Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
في حال الهجوم على تايوان

بوليتيكو: الجيش الأمريكي غير مستعد لمواجهة الصين

2022-12-28 الساعة 7:26
بوليتيكو: الجيش الأمريكي غير مستعد لمواجهة الصين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال بعض المسؤولين العسكريين السابقين والمحللين في أمريكا لمجلة بوليتيكو إن لديهم شكوكهم بشأن قدرة الجيش الأمريكي على مواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادئ، خاصة إذا ما استخدمت القوة في حل قضية تايوان.

وتابعت بوليتيكو أن أمريكا كانت قد تعهدت بنشر قدر كبير من القوة في المحيطين الهندي والهادئ العام المقبل، لـ ردع الصين عن أي جهد لغزو تايوان، ومع ذلك، قال مسؤولون عسكريون ومحللون إن الأوان قد فات بالفعل.

قد يهمّك أيضاً
Img

25 مليار ريال الصادرات غير النفطية للمملكة خلال أكتوبر

Img

طاقم قناة السويس موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المصريين

وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر: من المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر تحولًا في وضع القوات الأمريكية في المنطقة، مضيفًا أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سيصبح أكثر فتكًا وأكثر قدرة على الحركة وأكثر مرونة في الأشهر الـ12 المقبلة.

من جهة أخرى، جادل النقاد، وفقًا لـ بوليتيكو، بأن الولايات المتحدة قد تكون متأخرة لدرجة تجعل هذا الهدف مستحيلًا.

تحركات الصين المكثفة

وفي غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن بكين أصبحت أكثر عدوانية في المياه المحيطة بتايوان، حيث تبني بكين المزيد من السفن الحربية، وترسل طائرات قاذفة ذات قدرة نووية إلى المجال الجوي للجزيرة وتهدد باستخدام القوة للسيطرة عليها.

البحرية الصينية الأكبر في العالم

وتابعت الصحيفة أن البحرية الصينية التي يبلغ قوامها 340 سفينة حربية، تعد حاليًا الأكبر في العالم، وذلك مقارنة بـ292 سفينة لدى البحرية الأمريكية.

ووصف البنتاغون البحرية الصينية الشهر الماضي بأنها قوة حديثة ومرنة بشكل متزايد.

ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري، مايك غالاغر، قوله: لدينا التزام بتغيير وضع القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن هذا تناقضه حقيقة ما يحدث بالفعل.

وأضاف أن التخطيط العسكري الأمريكي يواجه تحديًا خطيرًا.

بوليتيكو الجيش الأمريكي غير مستعد لمواجهة الصين 

كما صرح رئيس الأركان السابق لمجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ألكسندر غراي، بأن مواجهة التهديد العسكري الصيني ستتطلب قوة بحرية أكبر مما لدينا في المستقبل المنظور.

وأضاف: هذا سيغذي المخاوف من أن تستغل بكين ميزة قوتها البحرية المتنامية من أجل غزو تايوان قبل أن يتمكن الجيش الأمريكي من اللحاق بالركب، ما يؤدي إلى نشوب صراع إقليمي مدمر من شأنه أن يجبر واشنطن إما على التدخل وإما التخلي عن وعدها بحماية تايبيه.

خلاف الصين وتايوان

ويُذكر أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، لكن بكين تنظر إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان، وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة، أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف