بوليفارد رياض سيتي تتزين بالأعلام القطرية احتفاء بيومها الوطني

ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، نظّمت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أمس فعالية احتفائية باليوم الوطني القطري الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية وقطر، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من أواصر القربى والمصير المشترك.



واكتست “بوليفارد رياض سيتي” باللون العنّابي وتزينت بالأعلام القطرية عبر شاشات منطقة سكوير، وما صاحب ذلك من عروض مرئية وإذاعة للأغاني الوطنية التي تجسّد التضامن والتعاون والتآخي والمحبة التي تجمع البلدين، إضافة لما رسمته النافورة والإضاءات من لوحات جمالية عبّرت عن المناسبة.

الاحتفاء باليوم الوطني القطري

وما زاد الاحتفالية جمالًا وتألقًا، هو حضور القطريين الموجودين ضمن زوار موسم الرياض 2022، حيث تفاعلوا مع الأغنيات الوطنية، وسط أجواء مبهجة عمت المنطقة وما تحويه من مطاعم ومتاجر ومقاه محلية وعالمية.

وتمثّل منطقة “بوليفارد رياض سيتي” الواجهة الترفيهية الأكبر في المملكة، وتتعدد فيها الفعاليات من مسارح وحفلات وعروض وألعاب وغيرها من المميزات الترفيهية الجاذبة، فضلًا عن الاحتفالات بالمناسبات الوطنية للدول الشقيقة والصديقة.