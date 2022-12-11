بيب جوارديولا مرشح لتدريب منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشح لتدريب منتخب البرازيل خلفًا للمدرب تيتي.

وذكرت صحيفة Sport الكتالونية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيتواصل مع جوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب السيليساو في الفترة المقبلة.

ويتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي منذ عام 2016 قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان تيتي رحل عن تدريب منتخب السيليساو بعد الخسارة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر وتوديع البطولة.

وتحدث تيتي صاحب الـ61 عامًا بعد توديع مونديال قطر قائلًا: “أنا راض عن أدائي في هذه البطولة، أنا لست بوجهين أنا بوجه واحد، سأغادر المنتخب وأنا راض على ما قدمته”.

مشوار منتخب البرازيل

يذكر أن تيتي كان تولى تدريب المنتخب البرازيلي في عام 2016 ووصل مع السيليساو إلى ربع نهائي مونديال 2018 ثم ودع البطولة أمام بلجيكا، وفي عام 2022 ودع البطولة من دور الثمانية أمام المنتخب الكرواتي.

ويُعد الإنجاز الوحيد لـ تيتي مع راقصي السامبا هو الفوز بلقب كوبا أمريكا في عام 2019.

وتم إقصاء السيليساو من المونديال للمرة الخامسة تواليًا على يد منتخب أوروبي، بعد الخروج من دور الـ8 في مونديال 2006 على يد المنتخب الفرنسي، وتوديع دور الثمانية في مونديال 2010 على يد منتخب هولندا، وتوديع نصف نهائي مونديال 2014 على يد المنتخب الألماني، ثم توديع مونديال 2018 من دور الثمانية على يد المنتخب البلجيكي ثم الخسارة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر 2022.