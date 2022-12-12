بيرسيتش قبل مباراة الأرجنتين وكرواتيا: نريد المونديال من أجل مودريتش

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أكد اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش قبل مباراة الأرجنتين وكرواتيا غدًا في نصف نهائي كأس العالم 2022، أن منتخب بلاده سيقاتل من أجل التأهل إلى نهائي مونديال قطر.
وتحدث بيرسيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين قائلًا: “صحيح أن ميسي يسعى للفوز بلقب كأس العالم في آخر مشاركة له مع الأرجنتين، لكننا سنقاتل من أجل مودريتش ومن أجل التأهل للنهائي”.
وأضاف بيرسيتش: ” لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، هدفنا هو التأهل للنهائي، وسوف نحقق هذا الأمر غدًا ضد الأرجنتين”.
مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.
وستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا غدًا هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.
وكان منتخب كرواتيا تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.
يذكر أن منتخب كرواتيا كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018، بينما منتخب الأرجنتين كان وصيفًا لمونديال 2014 الذي أُقيم في البرازيل.