بيرسيتش قبل مباراة الأرجنتين وكرواتيا: نريد المونديال من أجل مودريتش

أكد اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش قبل مباراة الأرجنتين وكرواتيا غدًا في نصف نهائي كأس العالم 2022، أن منتخب بلاده سيقاتل من أجل التأهل إلى نهائي مونديال قطر.

وتحدث بيرسيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين قائلًا: “صحيح أن ميسي يسعى للفوز بلقب كأس العالم في آخر مشاركة له مع الأرجنتين، لكننا سنقاتل من أجل مودريتش ومن أجل التأهل للنهائي”.

وأضاف بيرسيتش: ” لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، هدفنا هو التأهل للنهائي، وسوف نحقق هذا الأمر غدًا ضد الأرجنتين”.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.