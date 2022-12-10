بيرس مورجان يدعم كريستيانو رونالدو

دعم الإعلامي والمذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، اليوم السبت، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجمًا المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

مغادرة اليونايتد

وتسبب تين هاج في دفع رونالدو نحو الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما حوله للاعب بديل منذ بداية الموسم الحالي، مما أدى لتوتر العلاقة بينهما.

فسخ التعاقد

وخرج رونالدو في مقابلة تليفزيونية قبل كأس العالم قطر 2022، أجراها مورجان، أطلق خلالها تصريحات نارية ضد إدارة النادي وتين هاج، دفعت الطرفين لفسخ العقد بالتراضي بينهما.

تصريحات تين هاج

وأعاد مورجان صباح اليوم السبت، نشر تصريحات تين هاج الأخيرة، التي تحدث فيها عن رونالدو، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مورجان نشر مقتطفات من مقابلة المدرب الهولندي، قال فيها: “كان من الواضح جدًا بعد المقابلة حتمية رحيل رونالدو، لم نكن بحاجة لمناقشة ذلك، لأنه من غير المقبول ما قاله”.

وأضاف: “عندما يكون كريستيانو بحالة جيدة، يكون لاعبًا جيدًا بإمكانه مساعدتنا على تحقيق أهدافنا، لكنه لم يفعل ذلك بوضوح”.