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بعدما توقف عن الاستجابة للعلاج الكيميائي

بيرس مورغان: نقل الأسطورة بيليه إلى الرعاية التلطيفية خبر فظيع

2022-12-04 الساعة 12:59
بيرس مورغان: نقل الأسطورة بيليه إلى الرعاية التلطيفية خبر فظيع
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أكد الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، أن تدهور الحالة الصحية بالنسبة لأسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه، أمر فظيع ومؤلم، بعد أن توقف عن الاستجابة للعلاج الكيميائي.

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خبر فظيع

وكتب بيرس مورغان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: خبر فظيع بأن بيليه العظيم قد تم نقله إلى الرعاية التلطيفية في نهاية العمر بعد أن توقف عن الاستجابة للعلاج الكيميائي.

الأسطورة بيليه

وأضاف بيرس مورغان عبر تويتر، أمس السبت: لاعب كرة القدم الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، وأيقونة اللعبة على مستوى محمد علي في الملاكمة. في غاية الحزن.

بيليه

دعوات بالشفاء

وعلق نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، أمس السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فلندعو للملك بيليه.

جرعات علاجية

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بيليه حصل على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذي يعاني منه منذ بداية العام 2022، رغم إجرائه جراحة في سبتمبر من العام الماضي.

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