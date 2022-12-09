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قطر تستعد للدخول في الصفقة

بيع شركة فودافون مصر بـ 59.7 مليار جنيه

2022-12-09 الساعة 7:09
بيع شركة فودافون مصر بـ 59.7 مليار جنيه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة بيع من شركة فودافون مصر بقيمة 59.7 مليار جنيه لشركة أجنبية.

تنفيذ الصفقة

ووفقًا لتقرير البورصة المصرية، تم تنفيذ الصفقة بقيمة 59.7 مليار جنيه، بحجم تداول 132 مليون سهم، وبسعر نقدي يبلغ قرابة 17.92 يورو للسهم الواحد في التعاملات للشركات غير المقيدة في البورصة المصرية، خارج المقصورة الرئيسية.

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وأتمت مجموعة فوداكوم المحدودة الجنوب إفريقية، بهذه الصفقة، شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ في 13 نوفمبر 2022، عن دراسة العرض المقدم من شركة فوداكوم غروب ليميتد (فوداكوم)، لشراء أسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأفادت الهيئة أن فوداكوم أودعت هذا العرض في ضوء عدم اعتزام الشركة المصرية للاتصالات؛ الاستجابة لعرض الشراء بموجب الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10/10/2022 والخطاب المرسل لشركة فودافون مصر بذات التاريخ، والمُسّلم الى الهيئة العامة للرقابة المالية.

قطر تجري محادثات

وكشفت الرقابة المالية، أن العرض المُقدم على الأسهم حتى عدد 124.608 سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وبسعر نقدي يبلغ 17.92 يورو للسهم، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن جهاز قطر للاستثمار، (الصندوق السيادي القطري) يجري مُحادثات لـ شراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات؛ حِصة تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، تنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%.

 

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