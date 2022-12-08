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بعد تألقه مع منتخب إنجلترا بالمونديال

بيلينجهام على رادار ليفربول في الانتقالات الشتوية

2022-12-08 الساعة 2:52
بيلينجهام على رادار ليفربول في الانتقالات الشتوية
المواطن - فريق التحرير

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي للدخول في مفاوضات متقدمة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني من أجل الفوز بخدمات النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، وإبرام التعاقد مع اللاعب بيلينجهام بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

بيلينجهام

انتقالات الشتاء

ويستعد نادي ليفربول لإرسال عرضه الأول لبروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع جود بيلنجهام، لاعب وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.

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وأكدت تقارير إنجليزية إن نادي ليفربول، بتوصية من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي يورجن كلوب، يريد بشدة ضم جود بيلنجهام؛ خوفًا من دخول كبار أندية أوروبا للتعاقد معه.

إضافة قوية

وذكرت التقارير أن إدارة ليفربول تجهز عرضها الأول لإرساله لـ بروسيا دورتموند؛ من أجل التعاقد مع جود بيلنجهام، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويريد كلوب ضم بيلنجهام لتدعيم مركز الوسط في صفوف الفريق، خاصةً مع وجود أكثر من إصابة لدى الريدز في هذا المركز.

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