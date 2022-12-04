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بعد تردد أنباء عن تدهور صحته

بيليه: أنا قوي وأتابع البرازيل في كأس العالم

2022-12-04 الساعة 2:37
بيليه: أنا قوي وأتابع البرازيل في كأس العالم
المواطن - الرياض

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حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه على طمأنة الجماهير بعد انتشار أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

تدهور الحالة الصحية

وأكدت تقارير صحافية بالأمس، تدهور الحالة الصحية للأسطورة بيليه منذ إدخاله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد يستجيب للعلاج، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

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Pele
النجم البرازيلي

بيليه يُطمئن الجماهير

ووجه بيليه رسالة إلى الجماهير، وقال: “أصدقائي.. أريد الحفاظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل، وأتابع علاجي كالمعتاد”.

وتابع أسطورة الكرة البرازيلية في رسالته عبر حسابه على موقع “انستقرام”: “أود شكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله، على كل الرعاية التي تلقيتها”.

بيليه
النجم البرازيلي

وجاء في ختام رسالة النجم البرازيلي: “لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة حب أتلقاها من جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة، وكذلك مشاهدة البرازيل في كأس العالم.. شكرًا جزيلًا على كل شيء”.

وأرفق بيليه مع رسالته، شهادة طبية من المستشفى، والتي تؤكد أن النجم البرازيلي لازال يخضع للعلاج، وحالته الصحية مستقرة، وبدأ يستجيب للعلاج من التهاب الجهاز التنفسي، ولم يتدهور الوضع خلال آخر 24 عامًا.

 

بيليه
التقرير الطبي

دعم الجماهير

وكان جمهور منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قد حرصت على دعم بيليه، خلال مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمونديال 2022، حيث أعد “تيفو”، وتمنى الشفاء العاجل له.

ويُعد النجم البرازيلي صاحب الـ82 عامًا، هو اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات في أعوام 1958، 1962 و1970.

جماهير البرازيل تدعم بيليه
الجماهير تدعم النجم البرازيلي

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