Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء اعتزاله دوليًا

بيليه لـ نيمار: قصتك لم تنته بعد

2022-12-10 الساعة 4:55
بيليه لـ نيمار: قصتك لم تنته بعد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه رسالة إلى مواطنه نيمار، بعد توديع السيليساو لمنافسات بطولة كأس العالم 2022.

خروج البرازيل

وودع منتخب البرازيل لكرة القدم، مونديال قطر 2022 من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة ضد كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

نتائج مواجهات المغرب ضد إسبانيا

Img

لقطات تعجز الكلمات عن وصفها لخور الزبير بالعراق

وشهدت مباراة البرازيل ضد كرواتيا، تسجيل نيمار لهدف التقدم في الشوط الأول الإضافي، ليصل إلى الهدف رقم 77 مع السيليساو، ويُعادل رقم الأسطورة بيليه.

بكاء نيمار
بكاء النجم البرازيلي بعد توديع المونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

رسالة بيليه لـ نيمار

وأشار نيمار صاحب الـ30 عامًا، بعد خروج البرازيل من المونديال، إلى أنه ربما يكون خاض مباراته الدولية الأخيرة، وذلك على الرغم من أنه سوف يمتنع عن اتخاذ القرار بشكل رسمي، ما دفع بيليه لتوجيه رسالة إليه.

وقال بيليه: “رأيتك وأنت تكبر، قمت بتشجيعك كل يوم، وفي النهاية يمكنني أن أهنئك لمعادلة رقم أهدافي مع المنتخب البرازيلي الوطني.. كلنا نعرف أن هذا أكبر من مجرد رقم، مهمتنا العظيمة كرياضيين هي أن نكون مصدرًا للإلهام”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع بيليه رسالته إلى نيمار: “أن نلهم زملاءنا المحترفين، الأجيال المقبلة، وفوق كل هذا لنلهم كل من يحب رياضتنا.. لسوء الحظ، اليوم ليس أسعد أيامنا، ولكنك ستكون دائمًا مصدر الإلهام الذي يتطلع إليه الكثيرون”.

وأضاف: “تعلمت أنه كلما يمر الوقت، يزداد إرثنا.. حققت رقمي تقريبا قبل 50 عامًا، ولم يقترب أي شخص منه حتى الآن.. وصلت إليه يا فتى، هذا يعزز عظمة إنجازك.. ولكن، كما تعلم، وأنا أيضًا، لا يوجد أي رقم أعظم من فرحة تمثيل بلدك”.

نيمار
نيمار – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل بيليه قائلًا: “أبلغ 82 عامًا، وبعد كل هذا العمر، أتمنى أن أكون قد ألهمتك بطريقة ما للوصول لما وصلت إليه.. الأكثر من ذلك، أتمنى أن ينتشر إنجازك لملايين الأشخاص الذين يتبعونك لتحدي ما يبدو مستحيلاً”.

واختتم بيليه رسالته إلى نيمار عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، قائلًا: “إرثك لم ينته بعد، استمر في إلهامنا، سأواصل ضرب الهواء بفرحة مع كل هدف تسجله، مثلما فعلت في كل مباراة شاهدتها لك”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎