بيليه لـ نيمار: قصتك لم تنته بعد

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه رسالة إلى مواطنه نيمار، بعد توديع السيليساو لمنافسات بطولة كأس العالم 2022.

خروج البرازيل

وودع منتخب البرازيل لكرة القدم، مونديال قطر 2022 من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة ضد كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت مباراة البرازيل ضد كرواتيا، تسجيل نيمار لهدف التقدم في الشوط الأول الإضافي، ليصل إلى الهدف رقم 77 مع السيليساو، ويُعادل رقم الأسطورة بيليه.

رسالة بيليه لـ نيمار

وأشار نيمار صاحب الـ30 عامًا، بعد خروج البرازيل من المونديال، إلى أنه ربما يكون خاض مباراته الدولية الأخيرة، وذلك على الرغم من أنه سوف يمتنع عن اتخاذ القرار بشكل رسمي، ما دفع بيليه لتوجيه رسالة إليه.

وقال بيليه: “رأيتك وأنت تكبر، قمت بتشجيعك كل يوم، وفي النهاية يمكنني أن أهنئك لمعادلة رقم أهدافي مع المنتخب البرازيلي الوطني.. كلنا نعرف أن هذا أكبر من مجرد رقم، مهمتنا العظيمة كرياضيين هي أن نكون مصدرًا للإلهام”.

وتابع بيليه رسالته إلى نيمار: “أن نلهم زملاءنا المحترفين، الأجيال المقبلة، وفوق كل هذا لنلهم كل من يحب رياضتنا.. لسوء الحظ، اليوم ليس أسعد أيامنا، ولكنك ستكون دائمًا مصدر الإلهام الذي يتطلع إليه الكثيرون”.

وأضاف: “تعلمت أنه كلما يمر الوقت، يزداد إرثنا.. حققت رقمي تقريبا قبل 50 عامًا، ولم يقترب أي شخص منه حتى الآن.. وصلت إليه يا فتى، هذا يعزز عظمة إنجازك.. ولكن، كما تعلم، وأنا أيضًا، لا يوجد أي رقم أعظم من فرحة تمثيل بلدك”.

وواصل بيليه قائلًا: “أبلغ 82 عامًا، وبعد كل هذا العمر، أتمنى أن أكون قد ألهمتك بطريقة ما للوصول لما وصلت إليه.. الأكثر من ذلك، أتمنى أن ينتشر إنجازك لملايين الأشخاص الذين يتبعونك لتحدي ما يبدو مستحيلاً”.

واختتم بيليه رسالته إلى نيمار عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، قائلًا: “إرثك لم ينته بعد، استمر في إلهامنا، سأواصل ضرب الهواء بفرحة مع كل هدف تسجله، مثلما فعلت في كل مباراة شاهدتها لك”.