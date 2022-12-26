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يثير الاستقطاب الرقمي

بيل جيتس لا تعجبه إدارة ماسك لتويتر

2022-12-26 الساعة 11:03
بيل جيتس لا تعجبه إدارة ماسك لتويتر
المواطن - فريق التحرير

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يرى الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، أن نهج نظيره إيلون ماسك، في إدارة موقع التغريدات الأمريكي تويتر غير صحيح.

أحكام شخصية

وأكد جيتس، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، أن النهج البديهي لإيلون ماسك في إدارة منصة التواصل الاجتماعي تويتر، يثير الاستقطاب الرقمي.

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وقال جيتس: أعتقد بالتأكيد أن الوضع في تويتر يثير الأمور، وبدلًا من اتخاذ مجموعة موضوعية من الإجراءات التي تقوم بها مجموعة كبيرة من الناس، فإنك ترى نوعًا ما من النشاط القائم على الأحكام الشخصية والمشاعر دون تخطيط أو تحضير، أو الحصول على مساعدة من الآخرين.

السلامة العامة

وناشد بيل جيتس بأنه يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إعطاء الأولوية لمواجهة تداول المواد المزعزعة لاستقرار السلامة العامة.

وأضاف: تحتاج منصات التواصل الاجتماعي إلى التركيز على الأشياء التي تحرض على الشغب أو تؤدي إلى مفاهيم خاطئة ضخمة حول سلامة اللقاحات أو الأقنعة الطبية، أو تلك الأنواع من الأشياء.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ختم ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على تويتر، ليجري من بعدها تغييرات جذرية، منها إلغاء خدمات كانت مجانية، وتسريح ما يقرب من ثلثي موظفي الشركة.

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