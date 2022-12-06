تأجيل إيداع حساب المواطن حتى الأحد

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد الدفعة الـ 61 من الدعم استحقاق شهر ديسمبر 2022.

وأشار البرنامج إلى أن موعد إيداع الدعم سيكون يوم الأحد 11 ديسمبر وليس يوم العاشر من الشهر الميلادي وفقًا للجدولة الزمنية.

وبحسب قواعد الإيداع يتم تأجيل الصرف ليوم واحد إن تصادف يوم 10 مع يوم السبت كما يتم التقديم يومًا واحدًا إن تصادف مع يوم الجمعة.

إضافة الدخل

وفي وقت سابق كشف البرنامج عن آلية إضافة دخل الموظف، وطرق اختيار الحالة الوظيفية، أو تغييرها.

جاء ذلك في الرد على استفسارات أحد المواطنين، على موقع تويتر، حيث قال: أنا طالب وموظف ومستقل، هل أكتفي بوضع الحالة طالب (جامعي) أو موظف؟

ورد حساب المواطن على المتسائل، قائلًا: إنه يتم اختيار الحالة الوظيفية موظف، من خلال التوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع (خاص/ حكومي) حسب المصدر، واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل حسب المصدر والضغط على أيقونة حفظ.