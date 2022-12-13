تأجيل مباراة الاتحاد والشباب رسميًّا

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كشف السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن مباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من دوري روشن سوف تتأجل بشكل رسمي بعد قرار إلغاء استدعاء حكام أجانب لها.
مانويل نافارو: سنلغي الحكام الأجانب للشباب والاتحاد بسبب التأجيل#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 13, 2022
وقال نافارو في برنامج “أكشن مع وليد”: “سنلغي استدعاء الحكام الأجانب في المباراة بسبب التأجيل”.
وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، السبب وراء تفكير لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، في تأجيل مباراة الاتحاد ضد الشباب.
وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “نادي الاتحاد لم يفكر في تقديم طلب لتأجيل مباراته مع الشباب لأن إدارة أنمار الحائلي كانت تعلم بأن الطلب سيتم رفضه ولكن إصرار نادي الوحدة على تأجيل مباراته مع نادي الفتح لغياب حارسه المغربي منير المحمدي وتواجده مع منتخب بلاده في مونديال قطر، دفع لجنة المسابقات للتفكير في تأجيل لقاء الاتحاد ضد الشباب لتواجد حمدالله مع المنتخب المغربي”.