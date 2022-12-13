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بسبب مشاركة حمدالله في المونديال

تأجيل مباراة الاتحاد والشباب رسميًّا

2022-12-13 الساعة 11:50
تأجيل مباراة الاتحاد والشباب رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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كشف السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن مباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من دوري روشن سوف تتأجل بشكل رسمي بعد قرار إلغاء استدعاء حكام أجانب لها.

وقال نافارو في برنامج “أكشن مع وليد”: “سنلغي استدعاء الحكام الأجانب في المباراة بسبب التأجيل”.

الاتحاد والشباب

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، السبب وراء تفكير لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، في تأجيل مباراة الاتحاد ضد الشباب.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “نادي الاتحاد لم يفكر في تقديم طلب لتأجيل مباراته مع الشباب لأن إدارة أنمار الحائلي كانت تعلم بأن الطلب سيتم رفضه ولكن إصرار نادي الوحدة على تأجيل مباراته مع نادي الفتح لغياب حارسه المغربي منير المحمدي وتواجده مع منتخب بلاده في مونديال قطر، دفع لجنة المسابقات للتفكير في تأجيل لقاء الاتحاد ضد الشباب لتواجد حمدالله مع المنتخب المغربي”.

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