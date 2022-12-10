تأخر إنجلترا ضد فرنسا بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتأخر المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

إنجلترا ضد فرنسا

وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط.

وواصل المنتخب الإنجليزي سعيه لإحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري كين ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لينتهي الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي مكونًا من: “هوجو لوريس، ثيو هيرنانديز، فاران، أوباميكانو، كوندي، أدريان رابيو، تشواميني، عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، جريزمان، جيرو”.

أما تشكيل المنتخب الإنجليزي فجاء مكونًا من: “بيكفورد، لوك شو، ستونز، ماجواير، كايل ووكر، هندرسون، ديكلان رايس، بيلينجهام، بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين.

وكان منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز على السنغال بثلاثة أهداف دون رد، بينما صعدت فرنسا، عقب الفوز على بولندا بنتيجة 3/1.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سبق له الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998 و 2018، أما منتخب إنجلترا ففاز بلقب كأس العالم مرة واحدة وكان ذلك في عام 1966 على حساب المنتخب الألماني في المباراة النهائية.

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا ضد إنجلترا، المنتخب المغربي في دور نصف النهائي في كاس العالم 2022 بقطر مساء الأربعاء المقبل، حيث تأهل المنتخب المغربي بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.