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تأخر كوستاريكا ضد ألمانيا في الشوط الأول

2022-12-01 الساعة 11:06
تأخر كوستاريكا ضد ألمانيا في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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انتهى الشوط الأول من مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا، بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

كوستاريكا ضد ألمانيا

ونجح سيرجي جنابري في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول في إحراز هدف التقدم للمنتخب الألماني من ضربة رأسية.

وواصل المنتخب الألماني سعيه لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من المنتخب الكوستاريكي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

كوستاريكا ضد ألمانيا

ويسعى المنتخب الألماني للفوز، مقابل فوز المنتخب الإسباني على اليابان، ليتأهل المنتخب الألماني رفقة إسبانيا إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وتُقام مباراة كوستاريكا وألمانيا على ملعب البيت.

كوستاريكا ضد ألمانيا

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