تأخر كوستاريكا ضد ألمانيا في الشوط الأول

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
انتهى الشوط الأول من مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا، بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.
هدف ألمانيا"10": ألمانيا 1-0 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4aSevp8rh3قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
ونجح سيرجي جنابري في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول في إحراز هدف التقدم للمنتخب الألماني من ضربة رأسية.
وواصل المنتخب الألماني سعيه لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من المنتخب الكوستاريكي.
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.
ويسعى المنتخب الألماني للفوز، مقابل فوز المنتخب الإسباني على اليابان، ليتأهل المنتخب الألماني رفقة إسبانيا إلى ثمن نهائي كأس العالم.
وتُقام مباراة كوستاريكا وألمانيا على ملعب البيت.