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بسبب برودة الطقس

تأخير الدوام الرسمي لمدارس القريات الأربعاء والخميس

2022-12-27 الساعة 8:51
تأخير الدوام الرسمي لمدارس القريات الأربعاء والخميس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم القريات تأخير دوام الحصة الأولى للساعة 9 صباحًا، غدًا وبعد غد.

تأخير الدوام

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظـرًا لبرودة الجو وحـرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.. تأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس المحافظة وقراها حيث تبدأ الحصة الأولى الساعة 9:00 صباحًا ليومي الأربعاء والخميس 4- 5/ 6/ 1444هـ.

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يذكر أن الإدارة كانت قد علقت الدوام الحضوري أمس الاثنين، بسبب أحوال الطقس أيضًا.

الدراسة عن بعد

وقالت في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ المتحدث الرسمي باسم الإدارة أ. علي العطشان، يعلن تعليق الدراسة الحضورية الاثنين 2/ 6/ 1444هـ، وستكون الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

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