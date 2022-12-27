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تأخير بداية الدراسة بجميع مدارس حائل الأربعاء والخميس

2022-12-27 الساعة 12:34
تأخير بداية الدراسة بجميع مدارس حائل الأربعاء والخميس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم حائل، اليوم الثلاثاء، تأخير بداية الدراسة في جميع مدارس منطقة حائل يومي الأربعاء والخميس 4-5/ 6 / 1444هـ إلى الساعة 9 صباحًا مع استيفاء جميع حصص اليوم الدراسي.

وأوضحت تعليم حائل عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن التأخير سببه موجة البرد التي تشهدها المنطقة وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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موجة برد وأمطار

وفي وقت سابق من اليوم، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، قدوم موجة باردة شبه قوية على معظم المناطق بدءًا من مساء اليوم، حيث تعد الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام.

كما توقع الحصيني استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم، بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والدمام والكويت والإمارات وعمان وأجزاء متفرقة من الشمالية والجوف وحائل ومرتفعات جازان ونواحي الزلفي والمجمعة

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