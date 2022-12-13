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وصل إلى نصف النهائي ويستعد لمواجهة فرنسا

تألق منتخب المغرب بالمونديال يقفز به للمركز الـ11 عالميًّا

2022-12-13 الساعة 12:11
تألق منتخب المغرب بالمونديال يقفز به للمركز الـ11 عالميًّا
المواطن - محمد سمعه

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يحتل منتخب المغرب حاليًّا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم المركز الـ22 عالميًّا، وذلك قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب المغرب يقفز 11 مركزًا

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” أن تألق منتخب أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 2022 ووصوله لدور نصف النهائي سيجعله يقفز للمركز الـ11 عالميًّا بعد نهاية كأس العالم، وربما في حال وصول أسود الأطلس للنهائي قد يكون المنتخب بين الـ10 الكبار على مستوى العالم.

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر fifa

ومن ناحية أخرى، تلقى المنتخب الفرنسي، إصابة صادمة وذلك قبل مواجهة المغرب غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقالت صحيفة L’equipe الفرنسية: إن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو يُعاني من التهاب في الحلق، ولم يتدرب في صفوف المنتخب الفرنسي اليوم، كما أن مشاركته في مباراة أسود الأطلس أصبحت محل شك.

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