تأهل المغرب التاريخي يُعلق تويتر

كشف عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عن أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعرض للتعليق بعد تأهل منتخب المغرب التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال السبيعي عبر “تويتر” : ” فوز المغرب يُعلق تويتر”.

إنجاز تاريخي لـ منتخب المغرب

وحقق منتخب أسود الأطلس إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويُعد منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي ورابع منتخب إفريقي يصل لدور الثمانية في كأس العالم، بعد منتخبات الكاميرون في نسخة 1990 و السنغال في 2002 وغانا في 2010.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها منتخب أسود الأطلس بـ 3 ركلات دون رد.