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تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبل موقعة الغد

2022-12-17 الساعة 6:10
تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبل موقعة الغد
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم حول العالم غدًا، المباراة المثيرة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وسوف تنطلق المباراة مساء الغد في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب لوسيل.

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الأرجنتين وفرنسا

وسبق للمنتخبين أن تقابلا في 12 مناسبة من قبل في كأس العالم، حيث فاز منتخب الأرجنتين في 6 مباريات، وفاز منتخب فرنسا مرتين بينما كان التعادل حاضرًا بين المنتخبين في 4 مباريات.

وكانت آخر مواجهة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا أُقيمت في ثمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وفاز المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

الأرجنتين وفرنسا - نهائي كأس العالم 2022

القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قنوات MATCH FOOTBALL 1 , ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, ORTB.

وكان المنتخب الأرجنتيني بدأ مشواره في المونديال بخسارة من السعودية ثم فوزين على بولندا والمكسيك ليعبر إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16، فاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف، ثم فاز في دور الثمانية بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ثم أقصى في دور الـ4، منتخب كرواتيا بالفوز عليه بثلاثية دون رد.

أما منتخب فرنسا فبدأ البطولة بفوز كبير على أستراليا برباعية لهدف، ثم فوز على الدنمارك، ثم خسارة من تونس في ختام دور المجموعات.

وفي دور ثمن النهائي، فاز المنتخب الفرنسي على بولندا، ثم أقصى المنتخب الإنجليزي من دور الثمانية، وتخطى عقبة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي بثنائية دون رد.

الأرجنتين وفرنسا - نهائي كأس العالم 2022

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