Icon

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
التقيا وديًا 3 مرات

تاريخ مواجهات البرازيل وكوريا الجنوبية في المونديال

2022-12-05 الساعة 2:49
تاريخ مواجهات البرازيل وكوريا الجنوبية في المونديال
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

يلتقي منتخبا البرازيل وكوريا الجنوبية، في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022، المقام حاليًا في قطر.

قد يهمّك أيضاً
Img

لص يسطو على المحلات لسرقتها في قبضة شرطة الرياض

Img

رسالة خطية من الملك سلمان إلى أمير الكويت

مباريات ودية

وقبل صدام اليوم، لم يلتق كلا المنتخبين في مباراة رسمية، ولكن تواجها من قبل في 3 مباريات ودية، حسمها المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، وسجل خلالها 10 أهداف مقابل هدف فقط للمنتخب الكوري الجنوبي.

جاء أول لقاء ودي في عام 2013 وحقق فيه منتخب السامبا الفوز بثنائية، وكررت البرازيل الفوز في المواجهة الودية الثانية بثلاثية دون رد في عام 2019، فيما اكتسح بطل العالم 5 مرات، المنتخب الكوري في آخر مواجهة ودية بخمسة أهداف مقابل هدف في عام 2022 وبالتحديد في شهر يونيو.

مشوار التأهل

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بعد تصدره مجموعته حيث فاز على صربيا بهدفين دون رد، ثم فاز على سويسرا بهدف نظيف لـ كاسيميرو، قبل أن يلقى الهزيمة أمام منتخب الكاميرون بهدف نظيف أحرزه المهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 بمونديال قطر 2022 بعد تعادل مع أورجواي بدون أهداف في مباراته الأولى بالمجموعة، ثم تلقى الهزيمة أمام منتخب غانا 3/2، قبل أن يفوز في مباراته الأخيرة على البرتغال بنتيجة 2-1.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة