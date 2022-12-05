تاريخ مواجهات البرازيل وكوريا الجنوبية في المونديال

يلتقي منتخبا البرازيل وكوريا الجنوبية، في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022، المقام حاليًا في قطر.

مباريات ودية

وقبل صدام اليوم، لم يلتق كلا المنتخبين في مباراة رسمية، ولكن تواجها من قبل في 3 مباريات ودية، حسمها المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، وسجل خلالها 10 أهداف مقابل هدف فقط للمنتخب الكوري الجنوبي.

جاء أول لقاء ودي في عام 2013 وحقق فيه منتخب السامبا الفوز بثنائية، وكررت البرازيل الفوز في المواجهة الودية الثانية بثلاثية دون رد في عام 2019، فيما اكتسح بطل العالم 5 مرات، المنتخب الكوري في آخر مواجهة ودية بخمسة أهداف مقابل هدف في عام 2022 وبالتحديد في شهر يونيو.

مشوار التأهل

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بعد تصدره مجموعته حيث فاز على صربيا بهدفين دون رد، ثم فاز على سويسرا بهدف نظيف لـ كاسيميرو، قبل أن يلقى الهزيمة أمام منتخب الكاميرون بهدف نظيف أحرزه المهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 بمونديال قطر 2022 بعد تعادل مع أورجواي بدون أهداف في مباراته الأولى بالمجموعة، ثم تلقى الهزيمة أمام منتخب غانا 3/2، قبل أن يفوز في مباراته الأخيرة على البرتغال بنتيجة 2-1.