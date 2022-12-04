تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا في المونديال

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يحتضن استاد “الثمامة” مواجهة مرتقبة بين منتخبي فرنسا وبولندا، تنطلق في السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار تصفيات دور الـ16 من مباريات كأس العالم 2022.
تقابل منتخب فرنسا مع بولندا في 16 مباراة في مختلف البطولات، تمكن المنتخب الفرنسي من تحقيق 8 انتصارات مقابل 3 انتصارات لبولندا، وحسم التعادل 5 مباريات، وسجل منتخب فرنسا 27 هدفًا في هذه المواجهات، فيما سجلت بولندا 16 هدفًا.
والتقى منتخب بولندا مع فرنسا في كأس العالم 1982 وانتهت المباراة التي جرت على تحديد المركز الثالث بفوز بولندا على فرنسا بنتيجة 3- 2، وكانت آخر خسارة لفرنسا أمام بولندا في مباريات ودية عام 1982.
تعتبر هذه المرة السادسة لمنتخب بولندا في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم، وكانت آخر مرة ظهر في دور الـ16 في نسخة 1986؛ وخسر 0-4 من البرازيل.
وانطلقت بطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد 20 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأخيرة، تم توزيعها على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات وصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.