تاليسكا سلاح النصر في الديربي

ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز مع النصر هذا الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات.

تاليسكا يخطف الأنظار

ويُمثل النجم البرازيلي قوة هجومية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل ديربي الرياض المرتقب، حيث إنه نجح في تسجيل 6 من آخر 9 أهداف أحرزها العالمي.

ويُعد تاليسكا هو الأكثر تسجيلًا للنصر منذ بداية الموسم الرياضي الماضي، كما يتصدر قائمة الهدافين في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، نجم الشباب، كارلوس جونيور.

وتعول الجماهير النصراوية كثيرًا على استمرار تألق تاليسكا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم ينتظره مباريات قوية، أبرزها ديربي الرياض ضد الهلال غدًا، والذي يسعى للفوز به والحفاظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

النصر ضد الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال، يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الغد، يحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة ضد الاتحاد، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.