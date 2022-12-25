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بعد تألقه هذا الموسم

تاليسكا سلاح النصر في الديربي

2022-12-25 الساعة 5:18
تاليسكا سلاح النصر في الديربي
المواطن - مروة نبيل

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ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز مع النصر هذا الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات.

تاليسكا يخطف الأنظار

ويُمثل النجم البرازيلي قوة هجومية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل ديربي الرياض المرتقب، حيث إنه نجح في تسجيل 6 من آخر 9 أهداف أحرزها العالمي.

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تاليسكا في دوري روشن
النجم البرازيلي – المصدر spl

ويُعد تاليسكا هو الأكثر تسجيلًا للنصر منذ بداية الموسم الرياضي الماضي، كما يتصدر قائمة الهدافين في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، نجم الشباب، كارلوس جونيور.

وتعول الجماهير النصراوية كثيرًا على استمرار تألق تاليسكا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم ينتظره مباريات قوية، أبرزها ديربي الرياض ضد الهلال غدًا، والذي يسعى للفوز به والحفاظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر ضد الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال، يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الغد، يحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة ضد الاتحاد، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

النصر
لاعبو فريق النصر في الدوري – المصدر @AlNassrFC

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