Icon

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ينقصه صناعة الأهداف

تاليسكا لا يتوقف عن التسجيل

2022-12-24 الساعة 2:47
تاليسكا لا يتوقف عن التسجيل
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق تاليسكا

ويُعد تاليسكا واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويتصدر قائمة هدافيه منذ الانضمام إليه في صيف عام 2021.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول

Img

الخدمات الطبية بالداخلية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وساهم تاليسكا في تسجيل 26 هدفًا خلال 35 مباراة خاضها مع النصر في جميع البطولات بالموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 22 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة في الدوري ودوري أبطال آسيا.

تاليسكا في دوري روشن
النجم البرازيلي – المصدر spl

وأنهى النجم البرازيلي الموسم الرياضي الماضي وصيفًا لهداف دوري المحترفين برصيد 20 هدفًا، خلف مهاجم الهلال الحالي، أوديون إيغالو.

وواصل تاليسكا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، إلا أنه لم يتمكن من صناعة أي هدف حتى الآن.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...
حصاد اليوم

كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...

حصاد اليوم
وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...
حصاد اليوم

وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

الرياضة
إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...
الرياضة

إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...

الرياضة
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
السعودية اليوم

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

السعودية اليوم
المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...
السعودية اليوم

المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...

السعودية اليوم
عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس
العالم

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس

العالم