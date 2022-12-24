تاليسكا لا يتوقف عن التسجيل

يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق تاليسكا

ويُعد تاليسكا واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويتصدر قائمة هدافيه منذ الانضمام إليه في صيف عام 2021.

وساهم تاليسكا في تسجيل 26 هدفًا خلال 35 مباراة خاضها مع النصر في جميع البطولات بالموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 22 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة في الدوري ودوري أبطال آسيا.

وأنهى النجم البرازيلي الموسم الرياضي الماضي وصيفًا لهداف دوري المحترفين برصيد 20 هدفًا، خلف مهاجم الهلال الحالي، أوديون إيغالو.

وواصل تاليسكا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، إلا أنه لم يتمكن من صناعة أي هدف حتى الآن.

النصر يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.