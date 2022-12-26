تاليسكا يتعادل وسالم الدوسري يتقدم

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
بدأ الشوط الثاني من ديربي الرياض بشكل سريع، حيث نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل التعادل، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم.
ويلعب النصر ضد الهلال المباراة المقامة الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وتمكن تاليسكا في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 56، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 65.
وكان الشوط الأول من ديربي الرياض قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر بهدف دون رد سجله النيجيري أوديون إيغالو.
وقبل الديربي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.