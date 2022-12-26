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مع بداية الشوط الثاني

تاليسكا يتعادل وسالم الدوسري يتقدم

2022-12-26 الساعة 10:21
تاليسكا يتعادل وسالم الدوسري يتقدم
المواطن - فريق التحرير

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بدأ الشوط الثاني من ديربي الرياض بشكل سريع، حيث نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل التعادل، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم.

تاليسكا يهز الشباك

ويلعب النصر ضد الهلال المباراة المقامة الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وتمكن تاليسكا في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 56، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 65.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @SPL

التقدم بالشوط الأول

وكان الشوط الأول من ديربي الرياض قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر بهدف دون رد سجله النيجيري أوديون إيغالو.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

وقبل الديربي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @SPL

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