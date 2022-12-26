تاليسكا يتعادل وسالم الدوسري يتقدم

بدأ الشوط الثاني من ديربي الرياض بشكل سريع، حيث نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل التعادل، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم.

تاليسكا يهز الشباك

ويلعب النصر ضد الهلال المباراة المقامة الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وتمكن تاليسكا في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 56، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 65.

التقدم بالشوط الأول

وكان الشوط الأول من ديربي الرياض قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر بهدف دون رد سجله النيجيري أوديون إيغالو.

وقبل الديربي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.