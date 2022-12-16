Icon

إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تألق في مباراة الرائد والنصر

تاليسكا يخطف صدارة الهدافين بهاتريك

2022-12-16 الساعة 8:25
تاليسكا يخطف صدارة الهدافين بهاتريك
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز خلال مباراة فريقه النصر ضد الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي؛ ونجح في تسجيل هاتريك.

مباراة الرائد والنصر

وانتهت، منذ قليل، مباراة الرائد والنصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتحويل العالمي لتأخره بهدف إلى فوز برباعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

الإطاحة بمواطن ومقيم استغلا رواسب البيئة بمكة

Img

لقطات لغناء وهتافات جماهير المغرب قبل مباراة البرتغال

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تألق تاليسكا

وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة الرائد والنصر، وشكل خطورة على المرمى بأكثر من فرصة، إلا أن الحارس سيلفيو تألق وتصدى لمحاولاته، قبل أن ينجح في هز شباكه بثلاثية خلال أحداث الشوط الثاني.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وتمكن تاليسكا من تسجيل أول أهدافه عند الدقيقة 61 من تسديدة، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 73، قبل أن يهز الشباك بهدف جديد عند الدقيقة 90، لينفرد بصدارة الهدافين.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

صدارة الهدافين

ورفع تاليسكا رصيده إلى 8 أهداف ليتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، فيما تراجع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور إلى المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

وسجل 6 لاعبين 4 أهداف ضمن منافسات دوري روشن، وهم؛ لويس جوستافو “النصر”، فراس البريكان “الفتح”، كريستيان جوانكا “الشباب” وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بجانب ثنائي فريق الهلال، أوديون إيغالو وموسى ماريغا.

كارلوس جونيور
كارلوس – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم