تاليسكا يخطف صدارة الهدافين بهاتريك

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ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز خلال مباراة فريقه النصر ضد الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي؛ ونجح في تسجيل هاتريك.
وانتهت، منذ قليل، مباراة الرائد والنصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتحويل العالمي لتأخره بهدف إلى فوز برباعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة الرائد والنصر، وشكل خطورة على المرمى بأكثر من فرصة، إلا أن الحارس سيلفيو تألق وتصدى لمحاولاته، قبل أن ينجح في هز شباكه بثلاثية خلال أحداث الشوط الثاني.
وتمكن تاليسكا من تسجيل أول أهدافه عند الدقيقة 61 من تسديدة، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 73، قبل أن يهز الشباك بهدف جديد عند الدقيقة 90، لينفرد بصدارة الهدافين.
ورفع تاليسكا رصيده إلى 8 أهداف ليتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، فيما تراجع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور إلى المركز الثاني برصيد 6 أهداف.
وسجل 6 لاعبين 4 أهداف ضمن منافسات دوري روشن، وهم؛ لويس جوستافو “النصر”، فراس البريكان “الفتح”، كريستيان جوانكا “الشباب” وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بجانب ثنائي فريق الهلال، أوديون إيغالو وموسى ماريغا.