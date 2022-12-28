تاليسكا يرد على رغبته بالرحيل عن النصر

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حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وأكد الإعلامي الرياضي جريان العضياني، أن تاليسكا أبلغ إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر بفسخ التعاقد، لعدم استلام رواتبه لمدة ثلاثة أشهر، مشددًا على أنه يمتلك عرضين من تركيا وقطر.
ومن جانبه، نشر تاليسكا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، صورة له بقميص العالمي، وعلق قائلًا: “القميص المبارك”، وذلك في إشارة إلى نفيه كافة الأنباء عن رغبته بالرحيل في الميركاتو الشتوي.
ويُقدم تاليسكا مستوى مميزًا هذا الموسم، وينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 9 أهداف يليه نجم الشباب، كارلوس جونيور بـ6 أهداف، بالتساوي مهاجم الهلال، أوديون إيغالو، ونجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تعادل إيجابيًا ضد الهلال في الجولة العاشرة، ليواصل الانفراد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة.
ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.