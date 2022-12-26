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بعد نهاية الجولة العاشرة

تاليسكا يُغرد منفردًا في صدارة هدافي دوري روشن

2022-12-26 الساعة 11:08
تاليسكا يُغرد منفردًا في صدارة هدافي دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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عزز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة العاشرة.

تاليسكا في الصدارة وحيدًا

ونجح تاليسكا في تسجيل هدف خلال ديربي الرياض بين النصر والهلال الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف.

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تاليسكا في ديربي الرياض
تاليسكا – المصدر @SPL

وينفرد تاليسكا بصدارة هدافي دوري روشن السعودي بـ9 أهداف، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور بـ6 أهداف، بالتساوي مهاجم الهلال، أوديون إيغالو، ونجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة العاشرة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

دوري روشن السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @SPL

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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