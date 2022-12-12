تايوان تستنكر قرار الصين بحظر واردات جديدة منها

وجه رئيس وزراء تايوان، الأحد، اتهامًا للصين بانتهاك قواعد التجارة الدولية وإظهار تمييز بحق الجزيرة بعد إعلان بكين عن حظر واردات جديدة.

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وأفادت وزارة المالية التايوانية أن سلطات الجمارك الصينية علقت فجأة استيراد بعض المشروبات من الجزيرة الجمعة.

وكشفت الوزارة أن الإجراء مرتبط بتدابير فرضتها بكين في الأول من يناير يطلب من كل مصدري المنتجات الغذائية والمشروبات إلى البر الرئيسي بالتسجل لدى الجمارك الصينية.

ولا تزال ملفات بعض الشركات التايوانية قيد الدراسة.

مخالفة قواعد التجارة

وانتقد رئيس الوزراء في تايوان، سو تسينغ-تشانغ، بكين لمخالفتها قواعد منظمة التجارة العالمية عبر “إصدار قوانينها الخاصة” و”التدخل في التجارة عبر وسائل إدارية”.

وأضاف للصحافيين الأحد أن الصين “قاسية بشكل خاص حيال تايوان وتمارس تمييزًا ضدها، لقد طلبت من تايوان أن تقوم بأشياء أو غيرها”.

إجراءات

وأسترسل أن تايبيه تعتزم رفع المسألة إلى منظمة التجارة العالمية ومساعدة الشركات المتضررة.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد مستمر بعملية عسكرية من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادتها في أحد الأيام، وإذا لزم الأمر بالقوة.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايبيه منذ انتخاب تساي رئيسة عام 2016 وحظرت واردات المنتجات التايوانية.