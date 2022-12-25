تتسبب بالوفاة.. تحذير من إهمال إصابات الرأس عند الأطفال

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حذر الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، من إهمال إصابات الرأس عند الأطفال لتسببها في الوفاة – لا قدر الله.
فيديو | استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي د. عواد الذايدي يحذر من إهمال إصابات الرأس عند الأطفال لتسببها بالوفاة ويجب إسعافهم حال حصول نزيف في الأنف أو في الأذن#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ZsqCcqMSUNقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022
وأوضح الذايدي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن إصابات الأطفال تندرج من بسيطة إلى الوفاة، لكن أغلبها بسيطة إلا أن ذلك لا يمنع ترك الأمر وإهمال فحصها.
ولفت إلى أن الإصابات تبدأ بارتجاح يمكن أن يكون بسيطًا لا يؤثر على الطفل، ويمكن أن تكون الإصابات جروحًا سطحية أو عميقة، أو فقدانًا للوعي أو تشنجًا، أو فقدانًا للذاكرة لتصل إلى الوفاة لا قدر الله.
وبشأن الإصابات الصعبة، أشار الذايدي إلى أن الطفل عادة يبكي، لكن من الأمور الخطيرة هو نزول سائل أو دم من أنف أو أذن الطفل، أو فقدانه للوعي، أو البكاء الشديد الذي يتبعه قيء شديد لأكثر من مرة، أو تشنج قوي.
وأرجع أسباب زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020، إلى أن الأطفال كانوا يتواجدون مع بعضهم طوال اليوم خلال فترة حجر كورونا، بحكم الحظر وكانوا مختلطين مع بعضهم البعض في منازل صغيرة.
استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي د.عواد الذايدي:
من أسباب زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020 هو تواجد الأطفال مع بعضهم طوال اليوم خلال فترة حجر كورونا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ZpiDK5Jz45
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022