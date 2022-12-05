تتويج أبطال المملكة بكأس العالم للراليات

توج يزيد الراجحي للعام الثاني على التوالي ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها فئة T1، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين حصدوا ألقابًا ومراكز بكأس العالم للراليات ومنهم عبدالمجيد الخليفي، هاني النومسي، دانية عقيل ، ومشاعل العبيدان.

سعادة وفخر

بدوره عبر الراجحي عن سعادته بهذا الفوز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مهديًا اللقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ووجه بطل العالم للراليات الشكر لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات، وقال: هذا الإنجاز جاء خلال الجولة الختامية من كأس الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة.

إنجاز رياضي

وتصدر اللاعبون مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مرتادو مواقع التواصل عن فخرهم بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي للراجحي ورفاقه بالبطولة.

وقال وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه على تويتر، أبارك لأبطالنا تتويجهم وتصدرهم الترتيب العام لـكأس العالم للراليات الصحراوية وكأس العالم للدراجات النارية.

ووجه الوزير التهنئة ليزيد الراجحي الفائز عن فئة T1 ، والفائز عبدالمجيد الخليفي عن فئة الكواد.

المرة الثانية

من جانبه هنأ خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يزيد الراجحي على هذا الفوز، وغرد عبر تويتر قائلًا: أبارك لبطل العالم للراليات بمناسبة فوزه للمرة الثانية على التوالي ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، ألف مبروك يا بطل نفخر بك وبإنجازاتك.

وفي الـ30 من أكتوبر الماضي لعام 2021، توج الراجحي بلقب باها إيطاليا 2021 في منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة أو ما يعرف بـ الكروس كانتري باها، محققاً المركز الأول في الترتيب العام للسائقين.

مسيرة الراجحي

تقلد الراجحي عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار، وشركة يزيد الراجحي وإخوانه، كما يعمل كعضو منتدب لحديد الراجحي، وفي شركات عدة، بجانب شغفه كسائق راليات سعودي، أسس البطل السعودي يزيد الراجحي فريق يزيد للسباقات في عام 2007، وشارك بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط للراليات في 2008، ثم بطولة العالم فئة WRC2 عام 2012، ثم كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2014، وحقق يزيد الراجحي العديد من الإنجازات في سباقات الراليات، آخرها فوزه للمرة الثانية بكأس العالم للراليات الصحراوية.