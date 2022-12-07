تجارب فريدة وزيارات مليونية في موسم الرياض

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أمس الثلاثاء، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022، إلى ستة ملايين زائر منذ انطلاق فعالياته التي بدأت 21 أكتوبر الماضي، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتيرة الترفيه

ومنذ انطلاقة الموسم تتزايد وتيرة الترفيه في مناطقه المتنوعة بمزيج من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، عبر فعاليات وعروض عالمية، إضافةً إلى حفلات ومهرجانات تستقطب عشاق الترفيه من داخل المملكة وخارجها.

فعاليات متنوعة

وتحظى فعاليات الموسم باهتمام مختلف الفئات العمرية؛ نظرًا لتنوعها وتوفيرها أفضل أدوات الترفيه وأساليبه الحديثة من خلال عدد من التجارب العالمية، والفعاليات المميزة التي تتقاسمها مناطق ذا جروفز، ورياض سكاي، وليتل رياض، والمربع، وقرية زمان، ورياض زوو، وفان فستيفال، وبوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وونتروندرلاند، وواجهة الرياض، إضافةً إلى حديقة السويدي التي انتهت فعالياتها أول أمس الاثنين.

وتضاعفت خلال الشهر الأخير نسبة الإقبال على فعاليات موسم الرياض بافتتاح أكبر مناطقه “بوليفارد وورلد” التي تضم بين جنباتها ثقافات 10 مناطق عالمية، إضافة إلى مجموعة من التجارب والمعالم الشهيرة في أماكن مختلفة حول العالم.

تجارب فريدة

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.