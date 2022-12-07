Icon

توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي

تجارب فريدة وزيارات مليونية في موسم الرياض

2022-12-07 الساعة 12:58
تجارب فريدة وزيارات مليونية في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أمس الثلاثاء، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022، إلى ستة ملايين زائر منذ انطلاق فعالياته التي بدأت 21 أكتوبر الماضي، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط 8 مخالفين ارتكبوا مُخالفات رعي

Img

توقع تراجع درجات الحرارة 4 مئوية نهاية الأسبوع

وتيرة الترفيه

ومنذ انطلاقة الموسم تتزايد وتيرة الترفيه في مناطقه المتنوعة بمزيج من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، عبر فعاليات وعروض عالمية، إضافةً إلى حفلات ومهرجانات تستقطب عشاق الترفيه من داخل المملكة وخارجها.

فعاليات متنوعة

وتحظى فعاليات الموسم باهتمام مختلف الفئات العمرية؛ نظرًا لتنوعها وتوفيرها أفضل أدوات الترفيه وأساليبه الحديثة من خلال عدد من التجارب العالمية، والفعاليات المميزة التي تتقاسمها مناطق ذا جروفز، ورياض سكاي، وليتل رياض، والمربع، وقرية زمان، ورياض زوو، وفان فستيفال، وبوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وونتروندرلاند، وواجهة الرياض، إضافةً إلى حديقة السويدي التي انتهت فعالياتها أول أمس الاثنين.

وتضاعفت خلال الشهر الأخير نسبة الإقبال على فعاليات موسم الرياض بافتتاح أكبر مناطقه “بوليفارد وورلد” التي تضم بين جنباتها ثقافات 10 مناطق عالمية، إضافة إلى مجموعة من التجارب والمعالم الشهيرة في أماكن مختلفة حول العالم.

تجارب فريدة

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
السعودية اليوم

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة

السعودية اليوم
منتخب ألمانيا يتجاوز عمان بهدف
كأس العالم

منتخب ألمانيا يتجاوز عمان بهدف

كأس العالم
خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور
الترفيه

خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور

الترفيه
بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية
السعودية اليوم

بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية

السعودية اليوم
وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل
السعودية اليوم

وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل

السعودية اليوم
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب...
السعودية اليوم

حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب...

السعودية اليوم
ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
العالم

ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

العالم