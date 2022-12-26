تجدد مظاهرات الأكراد في باريس والأمن يغلق الشوارع

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تجددت التظاهرات في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث يندد الأكراد بالهجوم الذي وقع على مركز للاجئين، الجمعة الماضية، وعلى ذلك، قامت الشرطة بإغلاق الشوارع المحيطة بالتجمعات المعارضة.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإنه يتم حاليًا تحديد إجراءات أمنية تنظيمية للتظاهرة الكردية.
وكانت الاحتجاجات الغاضبة قد اشتعلت في فرنسا في الأيام الماضية، على يد مجموعة من النشطاء الأكراد، وقد شهدت التجمعات والمظاهرات أعمال عنف وسقوط ضحايا.
وقال المتظاهرون إنهم سيستمرون في الاحتجاج وذلك بعدما تم استهداف مركز ثقافي كردي الجمعة الماضية في باريس وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، ويطالب المحتجون بتحقيق العدالة والشفافية في التحقيق.
وشهدت تلك الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق مختلفة من فرنسا، وهو أمر يحصل للمرة الأولى ويمكن ربطه بحالة الغضب الشعبي لدى أبناء الجالية الكردية خاصة أن ما جرى أمس هو ثاني هجوم يستهدف الأكراد دون الكشف عن الجهات المنفذة للهجوم ومعاقبتها.