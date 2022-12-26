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تنديدًا بالهجوم على مركز للاجئين

تجدد مظاهرات الأكراد في باريس والأمن يغلق الشوارع

2022-12-26 الساعة 2:41
تجدد مظاهرات الأكراد في باريس والأمن يغلق الشوارع
المواطن- فريق التحرير

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تجددت التظاهرات في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث يندد الأكراد بالهجوم الذي وقع على مركز للاجئين، الجمعة الماضية، وعلى ذلك، قامت الشرطة بإغلاق الشوارع المحيطة بالتجمعات المعارضة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإنه يتم حاليًا تحديد إجراءات أمنية تنظيمية للتظاهرة الكردية.

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احتجاجات غاضبة في باريس

وكانت الاحتجاجات الغاضبة قد اشتعلت في فرنسا في الأيام الماضية، على يد مجموعة من النشطاء الأكراد، وقد شهدت التجمعات والمظاهرات أعمال عنف وسقوط ضحايا.

استهداف مركز ثقافي

وقال المتظاهرون إنهم سيستمرون في الاحتجاج وذلك بعدما تم استهداف مركز ثقافي كردي الجمعة الماضية في باريس وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، ويطالب المحتجون بتحقيق العدالة والشفافية في التحقيق.

وشهدت تلك الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق مختلفة من فرنسا، وهو أمر يحصل للمرة الأولى ويمكن ربطه بحالة الغضب الشعبي لدى أبناء الجالية الكردية خاصة أن ما جرى أمس هو ثاني هجوم يستهدف الأكراد دون الكشف عن الجهات المنفذة للهجوم ومعاقبتها.

تجدد مظاهرات الأكراد في باريس والأمن يغلق الشوارع
ويُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاول التدخل لاحتواء حالة الغضب، وقدم تعازيه معربًا عن تعاطفه مع أبناء الجالية الكردية، كما تعهد وزير الداخلية بفرض المزيد من الحماية والتشديد الأمني لحماية المراكز السياسية والثقافية الكردية في فرنسا من هجمات مماثلة.

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