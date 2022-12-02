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من خلال 4 بوابات إلكترونية

تجربة استثنائية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2022-12-02 الساعة 6:57
تجربة استثنائية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

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استقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار “همة طويق” زواره عبر 4 بوابات إلكترونية حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

تسخير التقنية

ويأتي ذلك مواكبة لرؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة للعروض والزوار.

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وكانت قد شهدت أرض الصياهد الجنوبية يوم أمس انطلاق فعاليات النسخة السابعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط حضور كبير, ويشهد المهرجان حزمةً من الفعاليات المنوعة الهادفة إلى ترسيخ الثقافة والتراث الوطني.

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