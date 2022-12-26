تجربة بسيطة تكشف خطورة أسلاك الضغط العالي في البر

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وثق مقطع فيديو متداول، قيام أحد المواطنين بالتحذير من خطورة الاقتراب من أسلاك الضغط العالي الموجودة في البر.
وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا يحذر محبي الكشتات من الاقتراب من أسلاك الضغط العالي الموجودة في البر.
وأضاف موثق المقطع عن الأسلاك: ابعدوا عنها 50 أو 100 متر، هذا السلك غير معزول وينتج 300 ألف فولت، بينما قوة صعق الإنسان 50 فولت فبالتالي سيصعق الإنسان بشكل مؤكد ويلقى حفته فورًا إن اقترب من سلك الضغط العالي.
وأجرى موثق الفيديو تجربة بسيطة تؤكد حديثه، حيث أحضر مفك اختبار كهربائي وعندما قام بتقريبه من السلوك ذات الضغط العالي فأنار المصباح على الفور في دلالة على خطورة الأسلاك وتوصيلها للكهرباء.