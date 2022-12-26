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لأول مرة في هذا الشتاء

تجمد نهر قبل موعده في كوريا الجنوبية بسبب البرد

2022-12-26 الساعة 2:01
تجمد نهر قبل موعده في كوريا الجنوبية بسبب البرد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، أمس، أن نهر هان في سول تجمَّد لأول مرة في هذا الشتاء وسط استمرار موجة البرد عدة أيام.

التفاصيل

وتم رصد التجمد الأول للنهر الذي يمر عبر العاصمة سول، قبل الوقت المعتاد بفترة تبلغ أسبوعين مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا للوكالة.

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وأضافت الوكالة أن النهر يتجمد رسميًّا عندما يكون هناك جليد سميك في منطقة طولها 100 متر بين الرصيفين الثاني والرابع لجسر نهر هان، الذي يربط بين حي يونجسان، وحي دونج جاك.

وفي فصول الشتاء السابقة، تم الإعلان عن أول تجمد للنهر في يوم 10 يناير تقريبًا، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

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