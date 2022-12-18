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جدل واسع بسبب خطورتها

تحديات المراهقين قنبلة موقوتة ومطالب بتدخل حاسم للجهات المعنية

2022-12-18 الساعة 9:26
تحديات المراهقين قنبلة موقوتة ومطالب بتدخل حاسم للجهات المعنية
المواطن - فريق التحرير

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أثارت تحديات المراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تيك توك، حالة من الجدل والغضب؛ بسبب خطورتها على صحة وحياة الأجيال الجديدة.

كان آخر تلك التحديات وضع معجون الأسنان على العين، فيما حذر أخصائي طب العيون حافظ الفالح من خطورته، قائلًا: وضع معجون الأسنان على العين قد يُفقد الإنسان بصره، وتداول مقطع كهذا قد يُغري صغار السن من الأطفال بتقليدهم.

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مطالب بتشريعات رادعة

وعلق مواطنون على انتشار تلك التحديات بالتأكيد على ضرورة تدخل الجهات المعنية للحد منها وسن عقوبات رادعة تمنع فعلها، خاصةً وأن هناك العديد من المشاهير يروجون لمثل تلك التحديات.

وقال م. عبدالعزيز التميمي: المفترض تجريم محاولة إيذاء النفس أو الحث على ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التحديات كثرت بهذا البرنامج وللأسف يفتخرون ويدعمون على هذا العمل.

وتابع التميمي: نأمل من النيابة العامة سن عقوبة مغلظة لهذه التصرفات، هناك تحديات خطرة أكثر من هذا التحدي وحصل بسببها الكثير من الإصابات وقد يحصل وفيات لا قدر الله.

وأضاف أحمد البشري: يساهم الكثير من المشاهير في تطبيق التيك توك بتعزيز سلوكيات غير صحية وضارة.

كما تابع نايف: ليت يقفلون التيك توك، لم يورد لنا إلا الممارسات الخاطئة وانحلال الخلق وانعدام المسؤولية.

ورد السوهري: أغلب من يستخدم وسائل التواصل التي تبث مباشر هم المراهقين بل أيضًا من هم في أعمار 13 و15 وهؤلاء قعيد ومعيط إلخ يمسون حياة هؤلاء الأطفال بقيم وأعمال لا تعود بالنفع عليهم بل تفسدهم لماذا لا يسن لهم نظام.

تحديات التيك توك

انتشرت مؤخرًا عدة تحديات على الموقع الصيني الشهير تيك توك، وصفها الأطباء بـ القاتلة، أبرزها لعبة الموت، وتشارلي، والقفز لأعلى وكتم الأنفاس، مومو، مريم، الحوت الأزرق، لصق الفم.. وغيرها من الألعاب التي تشكل خطورة على الأطفال حيث يقلدونها ويفقدون حياتهم في ثوانٍ.

تحذيرات

وعلى الرغم من تحذير الأطباء لتلك التحديات وما تشكل من خطورة، ومناشدة أولياء الأمور بضرورة متابعة أطفالهم ومراقبة تصرفاتهم، والألعاب التي يشاهدونها، إلا أن تلك الألعاب أو التحديات لا زالت تحصد المزيد من الأرواح حوال العالم.

يذكر أن المستشار الاجتماعي فهد القحطاني قد أكد أن هناك أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في المملكة.

وأضاف القحطاني، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن السلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق تسبب خطرًا على المجتمع.

ولفت إلى أنه يوجد حالات طلاق ومشاكل عائلية، فضلًا عن الجرائم الأمنية نتيجة التحديات والمقالب في برنامج التيك توك.

وأردف: تلك الأجهزة تأخذ الأبناء والأبناء وتفصلهم عن بعضم البعض، والأطفال قبل 12 سنة يتشكلون بما يتلقون، والآن يتلقون التيك توك ويتشربون به ولهذا تكون النتائج عكسية بسبب الضوابط والقواعد الدخيلة على المجتمع، وهو ما يؤثر على المجتمع مستقبلًا.

ورأى أن النتائج ستكون كارثية على الأسرة لو لم توجد رقابة، والبديل وضع برامج مفيدة وزراعة مبادئ راسخة لمواجهة أي أفكار دخيلة، ليكون هناك ثوابت للتعامل مع تلك الأفكار في أي وقت.

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