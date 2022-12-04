تحديد النطاق السعري لاكتتاب أرامكو السعودية لزيوت الأساس

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 91 ريالاً و99 ريالاً للسهم.

بناء سجل الأوامر

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة تبدأ اليوم، الأحد 4 ديسمبر 2022م، وتستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022م.

وأضاف البيان، أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 11 ديسمبر 2022م، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. وبعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد. وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022م إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م.

تحديد سعر الطرح للاكتتاب

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد.

وأكدت أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.