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قادمًا من مانشستر يونايتد كصفقة انتقال حر

تحديد موعد إعلان انضمام كريستيانو رونالدو لـ النصر

2022-12-29 الساعة 7:28
تحديد موعد إعلان انضمام كريستيانو رونالدو لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن تحديد إدارة نادي النصر، موعد الإعلان عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

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النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في “تويتر”.

كريستيانو رونالدو

وكان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإخبارية الشهيرة ذكر أن مسلي آل معمر والمدير التنفيذي لـ النصر سافرا إلى مدريد لوضع اللمسات النهائية على صفقة النجم البرتغالي، حيث سيتم تحديد تفاصيل الصفقة بشكل نهائي خلال الـ72 ساعة المقبلة.

كريستيانو رونالدو

وفي سياق آخر، تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج لـ برنامج “أكشن مع وليد” عن آخر تطورات الصفقة قائلًا: “فندق كبير في الرياض، لن أذكر اسمه حجز جناحًا ملكيًّا وفاخرًا مع حجز 8 غرف لنجم عالمي كبير لمدة 6 أشهر، صفقة رونالدو لو تمت ستحقق نقلة كبيرة لـ الدوري السعودي خلال المستقبل”.

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