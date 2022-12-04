تحديد هوية أشخاص خالفوا نظام مكافحة التحرش والذوق العام بالرياض

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الأحد، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول.
وبحسب ما ذكره الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تضمن المحتوى المرئي المتداول مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة.
وبين أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.