تحذيرات الأرصاد تصل المدينة المنورة

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رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة المدينة المنورة، تزامنًا مع توقعاته باحتمالات هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وقال المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف توضيحي، على موقع تويتر: تحذير برفع درجة الإنذار بمنطقة المدينة المنورة بداية من الخميس حتى الساعة 10 من صباح يوم الجمعة.
وتوقع المركز هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وتدنٍّ في الرؤية.
في وقت سابق، رفع المركز درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة تزامنًا مع توقعاته باحتمالات هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن العواصف والأمطار تشمل جدة، ويتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 12 من يوم الجمعة.