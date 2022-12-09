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العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات

تحذيرات للمصريين من يومي 9 و10 ديسمبر

2022-12-09 الساعة 7:26
تحذيرات للمصريين من يومي 9 و10 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة البيئة المصرية من العوامل الجوية وتركيز الملوثات في الهواء، داعية بعض الفئات من ممارسة الأنشطة اليومية في الهواء الطلق.

بيان وزارة البيئة

ووفقًا لبيان وزارة البيئة، بشأن حالة الجو يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، فإنه بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة يتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 9 و10 ديسمبر نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون في جميع مناطق القاهرة الكبرى.

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وبحسب بيان الوزارة، يصاحب سكون الرياح، تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

بعض الفئات

وأهابت الوزارة، بالمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، التقليل قدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

كما أهابت أيضا، بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.

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