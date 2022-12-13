تحذيرات من استخدام ماء السخان الكهربائي بالأطعمة والمشروبات

تحدث الدكتور فهد التركستاني، رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي، عن التدابير الوقائية لاستخدام السخان الكهربائي خلال فترة الشتاء.

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وتابع رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي، في تصريحات تلفزيونية لقناة روتانا خليجية، قائلًا: إن تدابير الوقاية تشمل، الكشف على السخان قبل تشغيله خصوصًا في فترة الشتاء، مع عدم تركه بوضع التشغيل 24 ساعة.

وحذر الدكتور فهد التركستاني من السخان، حال ظهور أي ملاحظات عليه أو ظهور ماء غير صاف يصدر منه؛ مشيرًا إلى ضرورة عدم زيادة درجة حرارة السخان على 60 درجة مئوية؛ لأن حال وصول السخونة إلى مرحلة الغليان قد يؤدي ذلك إلى انفجار السخان.

وأكمل رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي، أن كثيرًا من السيدات يستخدمن ماء السخان في إعداد الأطعمة والأشربة، بينما قد تكون مياه السخان بها رواسب لعدم تنظيفها لفترات طويلة.