تحذيرات مهمة من الغذاء والدواء قبل استخدام اليانسون

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شدّدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة التأكد من عدم تعارض نبتة اليانسون مع بعض الأدوية قبل استخدامها.
وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء، في إنفوجراف صادر عنها أبرز استخدامات اليانسون ومنها:
ـ تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي .
ـ تعزيز عملية الهضم.
ـ تعزيز صحة الجهاز التنفسي.
ـ المساهمة في علاج الربو والسعال.
وتابعت الهيئة، أن استخدام اليانسون قد يسبّب لدى البعض الحساسية، خاصة لمَن لديهم تحسس تجاهه أو النباتات المنتمية لنفس الفصيلة، مثل الكرفس والشمر والشبت والكزبرة.
وحول إمكانية تعارضه مع بعض الأدوية حذّرت الهيئة من إمكانية تسبّبه في زيادة فعالية دواء ديازيبام الذي يستخدم لعلاج القلق، ويزيد من أعراضه الجانبية ومخاطرها، كما قد يقلل من فعالية بعض أدوية الاكتئاب وسرطان الثدي ومنع الحمل.
نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، يُستخدم منه البذور وزيوته العطرية ، وتعد دول حوض البحر الأبيض المتوسط موطنه الأصلي.