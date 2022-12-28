Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
لتعارضه مع بعض الأدوية

تحذيرات مهمة من الغذاء والدواء قبل استخدام اليانسون

2022-12-28 الساعة 1:03
تحذيرات مهمة من الغذاء والدواء قبل استخدام اليانسون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدّدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة التأكد من عدم تعارض نبتة اليانسون مع بعض الأدوية قبل استخدامها.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء، في إنفوجراف صادر عنها أبرز استخدامات اليانسون ومنها:

قد يهمّك أيضاً
Img

الإعلان عن قائمة الأخضر المشاركة بخليجي 25 الثلاثاء المقبل

Img

الاتحاد يستبعد برونو هنريكي من مواجهة الشباب

استخدامات اليانسون:

ـ تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي .

ـ تعزيز عملية الهضم.

ـ تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

ـ المساهمة في علاج الربو والسعال.

تحذيرات

وتابعت الهيئة، أن استخدام اليانسون قد يسبّب لدى البعض الحساسية، خاصة لمَن لديهم تحسس تجاهه أو النباتات المنتمية لنفس الفصيلة، مثل الكرفس والشمر والشبت والكزبرة.

تعارضه مع الأدوية

وحول إمكانية تعارضه مع بعض الأدوية حذّرت الهيئة من إمكانية تسبّبه في زيادة فعالية دواء ديازيبام الذي يستخدم لعلاج القلق، ويزيد من أعراضه الجانبية ومخاطرها، كما قد يقلل من فعالية بعض أدوية الاكتئاب وسرطان الثدي ومنع الحمل.

اليانسون

نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، يُستخدم منه البذور وزيوته العطرية ، وتعد دول حوض البحر الأبيض المتوسط موطنه الأصلي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف