تحذير أحمر للأرصاد عن طقس العاصمة المقدسة: عواصف وأمطار غزيرة

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أعلن المركز الوطني للأرصاد رفع درجة التنبيه إلى تحذير على العاصمة المقدسة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.
وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: تحذير بمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى توقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وتدنٍّ في الرؤية.
أوضح المركز أن ذلك حتى الرابعة من مساء اليوم الجمعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم غدٍ السبت.