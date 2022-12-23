تحذير أحمر للأرصاد عن طقس العاصمة المقدسة: عواصف وأمطار غزيرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد رفع درجة التنبيه إلى تحذير على العاصمة المقدسة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: تحذير بمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى توقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وتدنٍّ في الرؤية.

أوضح المركز أن ذلك حتى الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

استمرار هطول الأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم غدٍ السبت.