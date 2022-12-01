تحذير أمني من رسائل ربح الجوائز

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حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من التفاعل مع الرسائل التي تدعي حصول الشخص على جوائز، مؤكدة أنها تستهدف استغلال البيانات، وطالبت بالإبلاغ عنها.
وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع “تويتر”: لا تتفاعل مع الرسائل المشبوهة التي تدّعي حصولك على جوائز لغرض استغلال بياناتك.
ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال: مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)، أو الاتصال على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في باقي مناطق المملكة.