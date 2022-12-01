تحذير أمني من رسائل ربح الجوائز

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من التفاعل مع الرسائل التي تدعي حصول الشخص على جوائز، مؤكدة أنها تستهدف استغلال البيانات، وطالبت بالإبلاغ عنها.

رسائل مشبوهة

وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع “تويتر”: لا تتفاعل مع الرسائل المشبوهة التي تدّعي حصولك على جوائز لغرض استغلال بياناتك.

الإبلاغ

ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال: مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)، أو الاتصال على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في باقي مناطق المملكة.