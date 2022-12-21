تحذير.. تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال بالسيارة يسبب وفاتهم

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أكد رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي الدكتور فهد تركستاني، أن تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال داخل السيارة يسبب وفاتهم نظرًا لقلة وجود الأكسجين بسبب هذا الفعل.
فيديو | رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي د. فهد تركستاني:قد يهمّك أيضاً
تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال داخل السيارة يسبب وفاتهم لقلة وجود الأكسجين #برنامج_اليوم pic.twitter.com/rcDRTSW7GR
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 21, 2022
وأوضح تركستاني في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن كثيرًا من الناس خلال فصل الشتاء يُشغلون الدفاية الموجودة في السيارة، ثم يتركون أطفالهم بداخلها لقضاء حاجة معينة أو التسوق، ويغيبون على إثرها أكثر من ساعة، مؤكدًا أن هذا التصرف خطر جدًا.
ولفت إلى أنه يمكن أنهم يأتون ويجدون أطفالهم قد توفوا بسبب هذه الحركة، نظرًا لأن الحرارة الزائدة في السيارة تؤدي إلى قلة الأكسجين، فضلًا عن وقوف السيارة في مكان مغلق.
وشدد على ضرورة إيقاف السيارة في مكان مفتوح حتى لا يدخل الكربون المنبعث من عوادم السيارات إلى المركبة الخاصة ويزيد من الخطورة على الأطفال.
كما أوضح أن كثرة تعطير وتبخير السيارة يزيد من نسبة التلوث داخلها ثلاثة أضعاف التلوث خارجها.
فيديو | رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي د. فهد تركستاني:
كثرة "تعطير وتبخير" السيارة يزيد من نسبة التلوث داخلها ثلاثة أضعاف التلوث خارجها#برنامج_اليوم pic.twitter.com/hLaTMw6mvj
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 21, 2022
وأشار الدكتور فهد تركستاني، إلى أن السيارات التي تصنع مقاعدها من الجلد يدخل فيها مواد كيميائية مثل (البنزين، والفورمالديهايد)، حيث يجب عند فتح السيارة فك الأغطية الخاصة بالمقاعد لمدة دقيقتين، من أجل تجديد الهواء الموجود بها.