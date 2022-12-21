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أمر خطير لقلة وجود الأكسجين

تحذير.. تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال بالسيارة يسبب وفاتهم

2022-12-21 الساعة 3:18
تحذير.. تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال بالسيارة يسبب وفاتهم
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي الدكتور فهد تركستاني، أن تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال داخل السيارة يسبب وفاتهم نظرًا لقلة وجود الأكسجين بسبب هذا الفعل.

تحذير من تشغيل الدفاية

وأوضح تركستاني في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن كثيرًا من الناس خلال فصل الشتاء يُشغلون الدفاية الموجودة في السيارة، ثم يتركون أطفالهم بداخلها لقضاء حاجة معينة أو التسوق، ويغيبون على إثرها أكثر من ساعة، مؤكدًا أن هذا التصرف خطر جدًا.

ولفت إلى أنه يمكن أنهم يأتون ويجدون أطفالهم قد توفوا بسبب هذه الحركة، نظرًا لأن الحرارة الزائدة في السيارة تؤدي إلى قلة الأكسجين، فضلًا عن وقوف السيارة في مكان مغلق.

وشدد على ضرورة إيقاف السيارة في مكان مفتوح حتى لا يدخل الكربون المنبعث من عوادم السيارات إلى المركبة الخاصة ويزيد من الخطورة على الأطفال.

تبخير السيارة

كما أوضح أن كثرة تعطير وتبخير السيارة يزيد من نسبة التلوث داخلها ثلاثة أضعاف التلوث خارجها.

وأشار الدكتور فهد تركستاني، إلى أن السيارات التي تصنع مقاعدها من الجلد يدخل فيها مواد كيميائية مثل (البنزين، والفورمالديهايد)، حيث يجب عند فتح السيارة فك الأغطية الخاصة بالمقاعد لمدة دقيقتين، من أجل تجديد الهواء الموجود بها.

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