تحذير: جميع السكريات ضارة وتسبب السمنة

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قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، إن جميع السكريات ضارة وتسبب الإصابة بالسمنة، سواء كانت السكريات عضوية أو غير عضوية وكذلك الحال بالنسبة للسكر البني والأبيض والمكعبات.
وأوضح الخضيري عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنه لا يوجد فرق في الضرر الناتج والسعرات التي يحتويها السكر سواء كان عضويًا أو غير عضوي.
وأشار الخضيري إلى أن المقصود بالسكر العضوي أن نبات السكر الذي أنتج منه السكر العضوي لم يسمّد بالأسمدة الكيميائية ولا المبيدات ولكن تم تسميده بسماد عضوي، وهكذا الحال لكل أنواع الخضار.
ووفقًا لأحدث الأبحاث فإن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات المضافة أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب، ويؤثر السكر على القلب بعدة طرق، من بين أكثرها وضوحًا زيادة الوزن، فالنظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يساهم في السمنة، حيث إن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري ،وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول المرتفع، وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.