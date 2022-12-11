تحذير: كثرة متابعة التافهين على التيك توك تُطبِّعك بطباعهم

يقضي الكثيرون من الناس معظم أوقاتهم على الهاتف المحمول، لاسيما في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا، ويتعرضون لكم هائل من المحتوى الرقمي المتنوع الثقافات والاتجاهات عبر منصات مختلفة، ولم يدرك أحد منهم ما تفعله تلك التطبيقات في أدمغتهم، ولعل أبرزها التطبيق الأكثر شعبية الـ تيك توك.

تيك توك والصحة العقلية

في السنوات القليلة الماضية منذ إطلاق المنصة، غيّر تيك توك وجه وسائل التواصل الاجتماعي، وجذبت المنصة أكثر من مليار مستخدم وأجبرت المنافسين على اقتباس بعض ميزاتها الفريدة، وفق دراسة بحثية نشرتها جريدة الجارديان.

وحذر خبراء من أن تأثير هذا النمو الهائل للمنصة، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال غير مفهوم، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على عاداتنا وصحتنا العقلية.

تأثير تيك توك على السلوك

في غضون ذلك، رصدت “المواطن” نقاشًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن تأثير تيك توك على سلوكنا وتصرفاتنا.

يقول خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة والشرايين: كثرة متابعة التافهين على برنامج التيك توك تُطبِّعك بطباعهم في طريقة كلامك وتصرفاتك حتى ولو كنت تتابعهم للتسلية فقط!

ويضيف المستشار الإعلامي د. أيمن السعيدي: هناك ما يسمى بدائرة التأثير في الإعلام، فكثرة التعرض لذات المحتوى والأفكار والأشخاص عبر يوميات السناب أو تيك توك كل يوم قد تؤدي للتعلق بما تتابع ثم التأثر والتغيير دون أن تشعر!

معايير التأثير الإعلامي

وأوضح السعيدي دائرة التأثير الإعلامي، من خلال 4 معايير:

التعرض: لأي درجة تتعرض للمحتوى والرسالة الإعلامية، مثل المشاهدات والمتابعات والاشتراك.

التفاعل: من صانع المحتوى الذي تتفاعل معه، وكيف، وعلى أي منصة؟ مثل الرتويت والمشاركة والتعليق.

التغيير، ما هي الخطوات التي تمارسها بعد التأثير؟ ما هو التغيير الذي يحصل لنا؟

التأثر، ما هو موقفنا من المحتوى؟ ما هو السلوك والتأثير المتوقع؟

التعرض المحض

من جانبه، قال د. منصور عبدالله الشنيفي دكتوراه في فلسفة التربية: اليوم الفضاء الرقمي أصبح واقعًا لا مناص منه، ودورنا ينبغي أن يكون منصبًّا على غرس القيم وتعزيزها في نفوس الجيل أبناءً وطلابًا. وتنمية مهارات التفكير الناقد وفق معايير ثابتة، وانطلاقًا من قيمنا وثوابتنا ومبادئنا، ونحن مجتمع مسلم وسطي محافظ. التربية التربية التربية.

وتابع فاضل بن سليمان: بالفعل، وهذا ما يعرف بالتعرض المحض، أو مبدأ الألفة، فتكرار الشيء نفسه أو مشاهدته سيجعله مألوفًا بل ومقبولًا، حتى لو كان مرفوضًا أو سلوكًا خاطئًا.