Icon

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
هناك ما يسمى بدائرة التأثير

تحذير: كثرة متابعة التافهين على التيك توك تُطبِّعك بطباعهم

2022-12-11 الساعة 8:29
تحذير: كثرة متابعة التافهين على التيك توك تُطبِّعك بطباعهم
المواطن - سهام عيد - القاهرة

مواضيع ذات علاقة

يقضي الكثيرون من الناس معظم أوقاتهم على الهاتف المحمول، لاسيما في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا، ويتعرضون لكم هائل من المحتوى الرقمي المتنوع الثقافات والاتجاهات عبر منصات مختلفة، ولم يدرك أحد منهم ما تفعله تلك التطبيقات في أدمغتهم، ولعل أبرزها التطبيق الأكثر شعبية الـ تيك توك.

تيك توك والصحة العقلية

في السنوات القليلة الماضية منذ إطلاق المنصة، غيّر تيك توك وجه وسائل التواصل الاجتماعي، وجذبت المنصة أكثر من مليار مستخدم وأجبرت المنافسين على اقتباس بعض ميزاتها الفريدة، وفق دراسة بحثية نشرتها جريدة الجارديان.

قد يهمّك أيضاً
Img

السبيعي يحذر من أحدث وسائل النصب والاحتيال

Img

10 مجالات للتعاون الرقمي بين السعودية والصين

وحذر خبراء من أن تأثير هذا النمو الهائل للمنصة، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال غير مفهوم، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على عاداتنا وصحتنا العقلية.

تأثير تيك توك على السلوك

في غضون ذلك، رصدت “المواطن” نقاشًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن تأثير تيك توك على سلوكنا وتصرفاتنا.

يقول خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة والشرايين: كثرة متابعة التافهين على برنامج التيك توك تُطبِّعك بطباعهم في طريقة كلامك وتصرفاتك حتى ولو كنت تتابعهم للتسلية فقط!

ويضيف المستشار الإعلامي د. أيمن السعيدي: هناك ما يسمى بدائرة التأثير في الإعلام، فكثرة التعرض لذات المحتوى والأفكار والأشخاص عبر يوميات السناب أو تيك توك كل يوم قد تؤدي للتعلق بما تتابع ثم التأثر والتغيير دون أن تشعر!

معايير التأثير الإعلامي

وأوضح السعيدي دائرة التأثير الإعلامي، من خلال 4 معايير:

  • التعرض: لأي درجة تتعرض للمحتوى والرسالة الإعلامية، مثل المشاهدات والمتابعات والاشتراك.
  • التفاعل: من صانع المحتوى الذي تتفاعل معه، وكيف، وعلى أي منصة؟ مثل الرتويت والمشاركة والتعليق.
  • التغيير، ما هي الخطوات التي تمارسها بعد التأثير؟ ما هو التغيير الذي يحصل لنا؟
  • التأثر، ما هو موقفنا من المحتوى؟ ما هو السلوك والتأثير المتوقع؟

التعرض المحض

من جانبه، قال د. منصور عبدالله الشنيفي دكتوراه في فلسفة التربية: اليوم الفضاء الرقمي أصبح واقعًا لا مناص منه، ودورنا ينبغي أن يكون منصبًّا على غرس القيم وتعزيزها في نفوس الجيل أبناءً وطلابًا. وتنمية مهارات التفكير الناقد وفق معايير ثابتة، وانطلاقًا من قيمنا وثوابتنا ومبادئنا، ونحن مجتمع مسلم وسطي محافظ. التربية التربية التربية.

وتابع فاضل بن سليمان: بالفعل، وهذا ما يعرف بالتعرض المحض، أو مبدأ الألفة، فتكرار الشيء نفسه أو مشاهدته سيجعله مألوفًا بل ومقبولًا، حتى لو كان مرفوضًا أو سلوكًا خاطئًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا
السعودية اليوم

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا

السعودية اليوم
نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...
الرياضة

نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...

الرياضة
تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...
السعودية اليوم

تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...

السعودية اليوم
جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...
السعودية اليوم

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...

السعودية اليوم
إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان
نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر
كأس العالم

نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر

كأس العالم
أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...
تقارير

بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...

تقارير