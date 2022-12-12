تحذير للاعبي الأرجنتين قبل مواجهة كرواتيا

تترقب الجماهير مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نظيره الكرواتي، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

تحذير للاعبي الأرجنتين

ومن المقرر أن يتولى الإيطالي دانيلي أورساتو قيادة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، وذلك بعد الانتقادات القوية التي وجهها لاعبو التانغو، وعلى رأسهم ليونيل ميسي للحكم ماتيو لاهوز، الذي أدار مباراة ربع النهائي أمام هولندا.

وذكرت صحيفة “أوليه”: “إن هناك خطأين يمكن للاعبي التانغو الوقوع فيهما، الأول هو تكريث الكثير من الطاقة في التعامل مع الحكم بدلًا من الأهداف الرئيسية، وهي التركيز في المباراة والجوانب الخططية والخصم”.

وتابعت “أوليه”: “أما الخطأ الثاني فهو السقوط في وهم أن الضغط الذي وضعه ميسي في مهاجمه لاهوز، سيدفع الفيفا لتعيين حكم يتميز بالطيبة للقاء المقبل”.

مباراة سابقة بالنسخة الحالية

ولفتت الصحيفة إلى أن أورساتو أدار المباراة الافتتاحية لكأس العالم، كما تولى مهمة إدارة مباراة الأرجنتين ضد المكسيك ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

وأضافت: “هذا لا يصب بشكل قاطع في مصلحة المنتخب، خاصة أن تصريحات ميسي الأخيرة لا تدفع الحكام الآخرين للتعامل بشكل جيد مع التانغو”.